شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتحرك ببطء- تحليل - 27-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديمه لتداولات جانبية بطيئة نظرا لانحصاره المتكرر ضمن المسار الضيق بالإضافة إلى تعارض المؤشرات الرئيسية المستمر حتى هذه اللحظة.

لذلك, سنبقى على حيادية التداول لحين تجاوز السعر للمحاور الرئيسية والمتمثلة بالدعم المستقر عند 128.80 بينما يتمركز الحاجز الرئيسي الحالي قرب 131.10, نود التنويه إلى أن استمرار تذبذب السعر حاليا دون المتوسط المتحرك 55 فإن ذلك سيزيد من فرص تشكيله لتذبذب سلبي ليحاول بذلك الضغط على دعم المسار الجانبي بهدف إيجاد منفذ لاستئناف المسار الهابط والمتوقع سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.50 و 129.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب بشكل سلبي