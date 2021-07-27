شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقدم إشارة ايجابية-تحليل - 27-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج إشارة إيجابية جديدة بتجاوزه للحاجز المستقر عند 152.00 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم الرئيسي الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة, نشير إلى أن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيمد السعر بعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من تشكيل اندفاع صاعد ليستهدف من خلاله مستوى 153.90 و 154.40 على التوالي.

نلاحظ أيضا تمركز المتوسط المتحرك 55 دون مستوى 152.00 ليزيد ذلك من ثباته وليشكل دعم إضافي أمام المحاولات الصاعدة لحين تسجيل السعر للأهداف المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.80 و 153.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد