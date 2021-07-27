شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على الثبات السلبي– تحليل - 27-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر البلاتين الهابط بالرغم من تكرار التذبذب الجانبي مؤخرا لنعتمد على ثبات الحاجز الإضافي المستقر قرب 1105.00 بالإضافة إلى استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي.

لذلك, سنبقى على ترجيح التداولات الهابطة ولنذكر بأهمية تسلل السعر دون مستوى 1035.00 ليفتح ذلك الباب أمامه لتسجيل أهداف جديدة قد تمتد نحو 980.00 وصولا إلى 945.00 بتداولات الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1080.00 و 1000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط