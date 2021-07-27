شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الذهب لأول مرة في ثلاثة جلسات مع انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ مطلع نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 تموز/يوليو في واشنطون ومع تسعير الأسواق لتطورات جائحة كورونا.

في تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.09% لتتداول عند 1,798.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,797.10$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,796.00$ للأوتصة، وذلك مع انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 92.60 مقارنة بالافتتاحية عند 92.62.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.1% مقابل 2.3% في أيار/مايو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 0.3% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.6% مقابل 1.8% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو إلى 16.1% مقابل 14.9% في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20 مقابل 22 في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 123.9 مقابل 127.3 في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغداً الأربعاء والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار شهرياً، وذلك قبل المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة.

بخلاف ذلك، لا تزال المخاوف التي تنتاب المستثمرين حيال وضع فيروس كورونا في منطقة آسيا والمحيط الهادي قائمة بشكل أو بأخر، ونود الإشارة، لكون بعض التقرير أفادت بأن أعداد المصابين بالفيروس التاجي في الصين قد بلغت أعلى مستوى لها منذ كانون الثاني/يناير، كما أعلنت وكالة يونهاب المحلية في كوريا الجنوبية بالأمس أنه سيتم تطبيق ثاني أعلى مستوى من القيود لحائجة كورونا على المناطق غير العواصم اعتباراً من اليوم.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم نوه الأربعاء الماضي لكون العالم في المرحلة الأولى من موجة أخرى من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، موضحاً إن الفشل العالمي في مشاركة اللقاحات والاختبارات والعلاجات يؤجج جائحة ذي مسارين، البلدان التي لديها موارد كافية مثل اللقاحات تنفتح، في حين أن بعض البلدان الأخرى تغلق في محاولة لإبطاء تفشي الفيروس التاجي.

كما صرح أدهانوم في حديثه آنذاك إلى أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو والتي اطلقت فعليات الأولمبيات بدون جمهور في اليابان الجمعة الماضية، بأن التناقضات في اللقاحات حول العالم تخفي ظلماً مروعاً، وإن الوباء اختبار والعالم يفشل، موضحاً أنه كلما طال الوباء، زاد الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الذي يسببه، ومضيفاً أن التهديد العالمي للوباء سيبقي حتى تتعامل جميع الدول مع المرض.

وحذر أدهانوم من أنه بعد تسعة عشر شهراً من تفشي حائجة كورونا وسبعة أشهر منذ الموافقة على اللقاحات الأولى، نحن الآن في المرحلة الأولى لموجة أخرى من الإصابات والوفيات، ويذكر أنه أعرب في وقت سابق من هذا الشهر عن كون الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً آنذاك أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 04:28 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 194.08 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,162,304 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى أمس الاثنين، قرابة 3,695 مليون جرعة.