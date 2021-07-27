شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والأنظار على حديث ديبيل وكورودا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفع كل من مؤشرات اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجع مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الثلاثاء مستكملاً مسيرات مطلع هذا الأسبوع في الخسائر مثقلة بضغوط تنظيمية أثقلت على أداء أسهم قطاع التكنولوجيا والتعليم.

بخلاف ذلك، تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.4% متوافق مع التوقعات مقابل 1.5% في آيار/مايو الماضي، في سياق أخر، تتطلع الأسواق حالياً لحديث محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا في حدث يستضيفه نادي الصحافة الوطني الياباني، كما تتطلع الأسواق لحديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل في مؤتمر الولايات المتحدة للعملات الأجنبية عبر الإنترنت.

بخلاف ذلك، لا تزال المخاوف التي تنتاب المستثمرين حيال وضع فيروس كورونا في منطقة آسيا والمحيط الهادي قائمة بشكل أو بأخر، ونود الإشارة، لكون وكالة يونهاب المحلية في كوريا الجنوبية أفادت بالأمس بأنه سيتم تطبيق ثاني أعلى مستوى من القيود للحائجة على المناطق غير العواصم اعتباراً من اليوم، بينما تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس التاجي في طوكيو ألف شخص لستة أيام متتالية وفقاُ لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم نوه الأربعاء الماضي لكون العالم في المرحلة الأولى من موجة أخرى من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، موضحاً إن الفشل العالمي في مشاركة اللقاحات والاختبارات والعلاجات يؤجج جائحة ذي مسارين، البلدان التي لديها موارد كافية مثل اللقاحات تنفتح، في حين أن بعض البلدان الأخرى تغلق في محاولة لإبطاء تفشي الفيروس التاجي.

كما صرح أدهانوم في حديثه آنذاك إلى أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو والتي اطلقت فعليات الأولمبيات بدن جمهور في اليابان الجمعة الماضية، بأن التناقضات في اللقاحات حول العالم تخفي ظلماً مروعاً، وإن الوباء اختبار والعالم يفشل، موضحاً أنه كلما طال الوباء، زاد الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الذي يسببه، ومضيفاً أن التهديد العالمي للوباء سيبقي حتى تتعامل جميع الدول مع المرض.

وحذر أدهانوم من أنه بعد تسعة عشر شهراً من تفشي حائجة كورونا وسبعة أشهر منذ الموافقة على اللقاحات الأولى، نحن الآن في المرحلة الأولى لموجة أخرى من الإصابات والوفيات، ويذكر أنه أعرب في وقت سابق من هذا الشهر عن كون الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً آنذاك أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 04:28 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 194.08 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,162,304 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى أمس الاثنين، قرابة 3,695 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.47% ليربح 9.03 نقطة ويصل إلى المستوى 1,934.65، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.35% ليربح هو الأخر 98.79 نقطة ويصل إلى المستوى 27,932.08.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.37% ليخسر 18.19 نقطة ويصل إلى المستوى 4,907.11، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.14% ليربح 4.96 نقطة ويصل إلى المستوى 3,472.40.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.28% ليخسر 335.47 نقطة ويصل إلى المستوى 25,856.85، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.63% ليربح 20.20 نقطة ويصل إلى المستوى 3,245.15.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.40% ليخسر 51.24 نقطة ويصل إلى المستوى 12,621.99، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.61% ليربح 44.93 نقطة ويصل إلى المستوى 7,439.20.