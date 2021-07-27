شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تحت الضغط السلبي – تحليل - 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار مقابل الفرنك ضغط سلبي قوي يوم أمس ليقترب من الدعم المحوري 0.9135، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، والتي تبدأ أهدافها باختراق 0.9200 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.9265.

يجب الانتباه إلى أن كسر 0.9135 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض واستهداف مناطق 0.9060 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9125 والمقاومة 0.9220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد