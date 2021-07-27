شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفقد العزم – تحليل - 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية يوم أمس ليستقر عند مستوى 0.7375 من جديد، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والوصول إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7230.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، مع التذكير بأن اختراق 0.7375 سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مناطق 0.7450 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7310 والمقاومة 0.7420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط