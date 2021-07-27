شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف الأول – تحليل - 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 74.70 ويخترقه ليستقر فوقه الآن، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 76.00 الذي يمثّل هدفنا التالي، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر لزيارة القمة المسجّلة مسبقاً عند 77.80.

من هنا، فإننا نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بالتماسك فوق 74.70 سيضع السعر تحت ضغط سلبي محتمل ليتجه نحو اختبار مناطق 72.75 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.50 والمقاومة 76.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد