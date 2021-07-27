شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الانخفاض – تحليل - 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة هبوطاً بعد اختبار المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، ويقترب السعر تدريجياً من هدفنا الأول المنتظر عند 24.95، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 23.75 كهدف رئيسي تالي.

الثبات دون 25.65 يمثّل شرط أساسي لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة، حيث إن اختراقه سيقود السعر للتحول نحو الارتفاع وبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي والقصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.70 والمقاومة 25.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط