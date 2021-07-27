شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول الكسر – تحليل - 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب محاولات جديدة لكسر مستوى 1797.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يحصل على ضغط سلبي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار فتح الطريق أمام التوجه نحو 1770.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1825.15 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1815.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط