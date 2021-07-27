شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يصل إلى الهدف – تحليل - 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من الوصول إلى دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة ويستقر عندها، بانتظار الحصول على إشارة أوضح للاتجاه التالي، حيث يمثّل كسر هذا الدعم مفتاح امتداد الموجة الهابطة نحو 1.2410 كهدف سلبي تالي، بينما التماسك فوقه سيقود السعر لاستئناف المسار الصاعد الذي تبدأ أهدافه عند 1.2650 وتمتد إلى 1.2805.

وبالتالي، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة جيدة للاتجاه التالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2480 والمقاومة 1.2610

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي