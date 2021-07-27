شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يواجه ضغط سلبي مؤقت – تحليل - 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية يوم أمس ليختبر المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل دعم جيد أمام السعر ويحمي السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، بانتظار الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 111.00.

لذلك، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 110.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.70 والمقاومة 110.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاع