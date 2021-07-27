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الجنيه الإسترليني يحقق الهدف – تحليل - 27-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.3825 ويجري محاولات لاختراقه، مما يشير إلى توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 1.3910 كهدف إيجابي تالي.

 

من هنا، فإن الميل الصاعد سيكون متوقعاً لهذا اليوم أيضاً، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.3790 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لاستئناف التداولات السلبية ضمن القناة الهابطة التي تظهر بالصورة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3760 والمقاومة 1.3910

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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