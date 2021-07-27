شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق الهدف – تحليل - 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.3825 ويجري محاولات لاختراقه، مما يشير إلى توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 1.3910 كهدف إيجابي تالي.

من هنا، فإن الميل الصاعد سيكون متوقعاً لهذا اليوم أيضاً، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.3790 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لاستئناف التداولات السلبية ضمن القناة الهابطة التي تظهر بالصورة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3760 والمقاومة 1.3910

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد