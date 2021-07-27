شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي – تحليل - 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق حاجز 1.1800 بعد الارتفاع الذي شهده في الجلسات الماضية، مما يقود السعر لبدء موجة صاعدة جديدة على المدى اللحظي، تستهدف زيارة مستوى 1.1888 كمحطة أولى.

وبالتالي، نحن نرجّح أن يشهد السعر تداولات إيجابية إضافية خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.1780 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف المسار الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1730 والمقاومة 1.1885

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد