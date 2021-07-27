شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يرتفع بحذر – تحليل صباحي – 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.42% ليكسب السهم نحو 6 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 14.40، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 13.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 14.50.