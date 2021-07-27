شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتراجع بفعل مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المهم 19.78، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.11% ليخسر السهم نحو 22 هللة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 19.78، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 21.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.00 ومستوى المقاومة 20.50.