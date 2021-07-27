شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أرامكو السعودية (2222) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.43% ليخسر السهم نحو -15 هللة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 34.90، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 34.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.55 ومستوى المقاومة 34.90.