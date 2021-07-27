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أرامكو السعودية يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 27-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أرامكو السعودية (2222) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.43% ليخسر السهم نحو -15 هللة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 34.90، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 34.55.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.55 ومستوى المقاومة 34.90.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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