شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للتأمين يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المتحدة للتأمين (8190) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.56% بما يعادل -75 هللة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.70، ليستهدف مستوى المقاومة 31.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.70 ومستوى المقاومة 30.00.