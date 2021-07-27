شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل الصعود – تحليل صباحي – 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وبدعم إيجابي مستمر بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة السادسة على التوالي بنسبة بلغت 0.20% بما يعادل 21.511 نقطة.

لهذا تظل توقعاتنا بالمزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 11,000 استعداداً لمهاجمته، طيلة استقراره أعلى مستوى 10,745.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,745.92 ومستوى المقاومة 11,000.