شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 7100نقطة والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 7094 نقطة، وهو اعلى مستوى له خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى 7100 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 7300 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,040 بينما مستوى المقاومة هو 7,123 نقطة