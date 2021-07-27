شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 10801 نقطة، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 10679 نقطة، في ظل استمرار تحرك المؤشر في نطاق عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 10900 نقطة ومستوى 10650 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,638 بينما مستوى المقاومة هو 10,710 نقطة