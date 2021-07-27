شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تعلن ارتفاع أرباحها الفصلية بنحو 1000% في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تداولات يوم الإثنين قبيل إعلان شركة السيارات الكهربائية عن نتائج أعمالها الفصلية والتي شهدت قفزة قوية في الأرباح والإيرادات في الربع الثاني من العام الجاري.



وأعلنت "تسلا" عن ارتفاع أرباحها الفصلية بنسبة 998% إلى 1.14 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بأرباح قدرها 104 ملايين دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، حققت "تسلا" أرباحا معدلة بحوالي 1.45 دولار لكل سهم في الربع الثاني بينما توقع محللون أرباحا عند 98 سنتا للسهم.



وقفزت إيرادات الشركة الأمريكية إلى 11.96 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بنحو 6.03 مليار دولار قبل عام فيما توقع المحللون تحقيق إيرادات عند 11.3 مليار دولار.



وسجلت "تسلا" مبيعات بحوالي 10.2 مليار دولار من السيارات في الربع الثاني من هذا العام في حين سجلت إيرادات بنحو 801 مليون دولار من أنشطتها في مجال الطاقة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 2.2% وأغلق جلسة الإثنين عند 657.6 دولار.