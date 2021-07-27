شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم تحت الضغوط البيعية حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 18.90 ريال، مسجلا بذلك ادنى مستوى له منذ منتصف شهر ابريل الماضي، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 17 ريال، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 16.30 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.20 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.56 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.13 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط