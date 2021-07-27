شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) ينخفض مرة اخرى -تحليل صباحي- 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى ليغلق امس الاثنين عند مستوى 1.066ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 1.12 ريال، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد، نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم 1 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.12 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.05 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.08 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط