شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1.463 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1.47 ريال، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 1.42 ريال خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.49 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.45 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.47 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط