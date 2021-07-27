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بتروجلف (GPI) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 27-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث سجل ارتفاع بلغ 25.20 فلس، لامس عنده خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 23 فلس كمستوى اول ثم 20 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 25.50 فلس.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 23.5 وبين مستوى المقاومة هو 25 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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