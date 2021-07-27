شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث سجل ارتفاع بلغ 25.20 فلس، لامس عنده خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 23 فلس كمستوى اول ثم 20 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 25.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 23.5 وبين مستوى المقاومة هو 25 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط