شكرا لقرائتكم خبر عن برقان (BURG) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 227 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 237 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 225 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 226 وبين مستوى المقاومة هو 230 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد