شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عندمستوى2.715 ريال، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 2.794 ريال، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2.65 ريال كمستوى اول ثم 2.45 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.82 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.65 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.75 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط