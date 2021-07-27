شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يسجل اعلى مستوى في عام -تحليل صباحي- 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 889 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم في عام، مصحوبا بانطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يشير الى امكانية ان يواصل السهم اتجاهه الصاعد القوي لمستوى المقاومة 920 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 870 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 880 وبين مستوى المقاومة هو 903 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد