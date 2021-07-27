شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يحلق لاعلى -تحليل صباحي- 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق السهم لاعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 254 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مستقرا اعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة الهام عند 262 فلس في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 250 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 252.0 وبين مستوى المقاومة هو 258.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد