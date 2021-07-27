شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع عند مستويات قياسية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين محققة مستويات قياسية جديدة، وذلك في ظل تدفق نتائج أعمال الشركات وقبيل اجتماع البنك المركزي.



وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سوف يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الشهري لمناقشة السياسة النقدية ومتابعة تطورات التضخم والنمو والتعافي من الجائحة.



وسوف يبدأ اجتماع الفيدرالي غدا الثلاثاء، ويستمر حتى الأربعاء يعلن بعده قرار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وعلاوة على ذلك، ستصدر هذا الأسبوع نتائج أعمال شركات أبرزها "تسلا" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون دوت كوم".



وفي سوق النفط، تراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2% أو ما يعادل 16 سنتا وأغلق عند 71.91 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 72.4 دولار وأقل سعر عند 70.5 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.5% أو ما يعادل 40 سنتا وأغلق الخام عند 74.50 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.5 دولار وأقل سعر عند 72.7 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 82 نقطة) إلى 35144 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35150 نقطة وأقل مستوى عند 34950 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 4422 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4422 نقطة وأقل مستوى عند 4405 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 14840 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14863 نقطة وأقل مستوى عند 14790 نقطة.