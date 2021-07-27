شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع بعد عدة جلسات من الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن وصول السوق إلى حالة تشبع بيعي بعد عدة جلسات من الخسائر.



كما تلقت عقود الذرة والصويا دعما أيضا من استمرار الجفاف في الطقس بأمريكا الشمالية الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن نقص المحاصيل وتضرر جودتها.



وتشهد مساحات شاسعة من ولايات الغرب والوسط الأمريكية جفافا في الطقس لا سيما في حزام الذرة، وهي المنطقة المزروعة بشكل كبير بالذرة.



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي عن حجم التفتيش على المحاصيل – تمهيدا للتصدير – عند 477.964 ألف طن من القمح و1.037 مليون طن متري من الذرة و220.986 ألف طن من الصويا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 22:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.4% إلى 5.49 دولار للبوشل.