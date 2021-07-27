شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتحول إلى الارتفاع قليلاً رغم تراجع العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو طفيف على الرغم من الضغوط على الدولار وانخفاضه أمام أغلب العملات الرئيسية.



وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سوف يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الشهري لمناقشة السياسة النقدية ومتابعة تطورات التضخم والنمو والتعافي من الجائحة.



وسوف يبدأ اجتماع الفيدرالي غدا الثلاثاء، ويستمر حتى الأربعاء يعلن بعده قرار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وعلاوة على ذلك، ستصدر هذا الأسبوع نتائج أعمال شركات أبرزها "تسلا" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون دوت كوم".



هذا، وتستمر جهود الحكومات حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالة "دلتا" الأشد فتكا والأسرع انتشاراً في بعض الدول.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 25.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 25.5 دولار وأقل سعر عند 25.1 دولار.