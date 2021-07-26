شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تسجل مستويات إغلاق قياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في بورصة وول ستريت مستويات إغلاق قياسية مرتفعة اليوم الاثنين بدعم من أجواء تفاؤل بشأن أرباح شركات كبرى للتكنولوجيا ستعلن نتائجها هذا الأسبوع، لكن الحذر قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي قيدت مكاسب السوق.

ويبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعا يستمر يومين غدا الثلاثاء وتتركز الأنظار على ما إذا كان البنك المركزي سيبدي أي مخاوف جديدة إزاء ارتفاع التضخم عندما يختتم اجتماعه يوم الأربعاء.

وفي يونيو، أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه ربما يبدأ زيادة أسعار الفائدة مرتين في 2023، وهو موعد أقرب مما كان متوقعا في السابق.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 83.36 نقطة، أو 0.24 بالمائة، إلى 35144.91 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 10.51 نقطة، أو 0.24 بالمائة ليغلق عند 4422.30 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 3.72 نقطة، أو 0.03 بالمائة، إلى 14840.71 نقطة.