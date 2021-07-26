شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع أدنى 1800 دولار للأوقية رغم الضغوط على الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سوف يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الشهري لمناقشة السياسة النقدية ومتابعة تطورات التضخم والنمو والتعافي من الجائحة.



وسوف يبدأ اجتماع الفيدرالي غدا الثلاثاء، ويستمر حتى الأربعاء يعلن بعده قرار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وعلاوة على ذلك، ستصدر هذا الأسبوع نتائج أعمال شركات أبرزها "تسلا" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون دوت كوم".



هذا، وتستمر جهود الحكومات حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالة "دلتا" الأشد فتكا والأسرع انتشاراً في بعض الدول.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1796.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1812 دولارا وأقل سعر عند 1796 دولارا.