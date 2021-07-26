شكرا لقرائتكم خبر بدء تطبيق أولى مراحل العقد الموحد لتأجير السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ تطبيق المرحلة الأولى من قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة «عقود التأجير» في بوابة نقل، وذلك اعتبارا من منتصف ذي الحجة الحالي، حيث ستمكن هذه الخدمة المنشآت المرخصة من إصدار عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويعزز من مدى الثقة بالخدمات المقدمة، ويرفع من مستوى جودة الخدمات.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل في بيان لها، أن المرحلة الأولى من هذا القرار تشمل منشآت تأجير السيارات فئة (د)، والمنشآت غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي تسجل العقود يدويا، وستشمل المرحلة الثانية من القرار منشآت تأجير السيارات فئة (ج)، التي ستدخل حيز التطبيق في 1 سبتمبر 2021م، وستتضمن المرحلة الثالثة والرابعة فئتي (ب) و(أ) تباعا، وذلك وفق ما سيعلن عنه من قبل الهيئة العامة للنقل في وقت لاحق.

وأكدت الهيئة العامة للنقل أن العقد الالكتروني الموحد لتأجير السيارات يتضمن مزايا عدة: منها أنه عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر)، ويقلص النزاعات ويخفف العبء على الجهات ذات العلاقة، ويضمن خدمات تأجير ذات جودة، ويعزز الثقة لدى المستفيدين من خدمات تأجير السيارات، وكذلك يحفز على الدخول في الاستثمارات في القطاع، وبالتالي نموه وتطوره وتوفر الخدمات والأسعار التنافسية بما يخدم المستثمر والمستهلك والقطاع ككل.

خدمة «عقود التأجير » في بوابة نقل

تمكن هذه الخدمة منشآت تأجير السيارات المرخصة من إصدار عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية

مزايا العقد الالكتروني الموحد:







عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية



يحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر)



يقلص النزاعات ويخفف العبء على الجهات ذات العلاقة



يضمن خدمات تأجير ذات جودة



يعزز الثقة لدى المستفيدين من خدمات تأجير السيارات



يحفز على الدخول في الاستثمارات في القطاع



يوفر خدمات وأسعار تنافسية تخدم المستثمر والمستهلك والقطاع



الأهداف:





حفظ حقوق المؤجر والمستأجر



يعزز الثقة بالخدمات المقدمة



يرفع مستوى جودة الخدمات



4 مراحل للتطبيق

المرحلة الأولى

25 يوليو 2021: منشآت تأجير السيارات فئة (د)، المنشآت غير المصنفة في النشاط، المنشآت التي تسجل العقود يدويا

المرحلة الثانية

1 سبتمبر 2021: منشآت تأجير السيارات فئة (ج)

المرحلة الثالثة

سيعلن عن موعد التطبيق لاحقا.. منشآت تأجير السيارات فئة (ب)

المرحلة الرابعة

سيعلن عن موعد التطبيق لاحقا.. منشآت تأجير السيارات فئة (أ)