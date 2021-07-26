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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ تشغيل محطة قطار القريات، منتصف مارس 2022، فيما ستشهد المحطة للمرة الأولى خدمات شحن السيارات عبر الخطوط الحديدية لشبكة الشمال. وتمثل محطة القريات المرحلة الأخيرة من تشغيل قطار الشمال الذي يمتد من الرياض إلى القريات بطول 1215 كلم.

وتفقد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف أمس محطة القطار، حيث كان في استقباله محافظ القريات عبدالله الجاسر ونائب الرئيس التنفيذي للبنى التحتية بشركة (سار) المهندس عبدالله اليوسف.

وتجول في مرافق المحطة، ثم شاهد عرضا مرئيا حول برنامج تطوير المحطة الهادف إلى إعادة تأهيل الخط الحديدي، واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتشغيل رحلات آمنة من وإلى محطة القريات، وأبرز الأعمال المنجزة التي شهدها برنامج تطوير محطة القريات من خلال مشروعيه الرئيسين المتمثلين في إصلاح المناطق المتضررة في الخط الحديدي بين الجوف والقريات الممتد لمسافة 320 كلم، ومشروع إنشاء ورشة صيانة خفيفة لقطار الركاب بهدف تعزيز خدمات تشغيل المحطة.

وأكد الأمير فيصل بن نواف أهمية تشغيل المحطة في الوقت المحدد ليستفيد أبناء المحافظة من خدماتها بعد استكمال أعمالها وفق معايير السلامة المطلوبة، التي تحرص عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بما يسهم بتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح اليوسف أن المحطة ستستقبل الركاب منتصف شهر مارس من العام المقبل وفق خطة الشركة التشغيلية لهذه المحطة الحيوية، التي تمثل المرحلة الرابعة والأخيرة من تشغيل قطار الشمال الذي يمتد من الرياض إلى القريات بطول 1215 كلم.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق خدمات شحن السيارات للمرة الأولى عبر الخطوط الحديدية لشبكة الشمال نظرا لما تتمتع به محافظة القريات من موقع لوجستي مهم، الذي يؤهلها للربط الفاعل إقليميا ودوليا، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة المملكة على المستويين العالمي والإقليمي، وفق رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية.

أسطول قطار الشمال

تتكون قطارات الركاب ثنائية الاتجاه من مقطورتين و8 عربات ركاب، حيث يضم الأسطول 4 قطارات نهارية و2 ليلية، وتبلغ السعة القصوى للقطار الواحد 442 مقعدا، بما في ذلك درجتي الأعمال والاقتصادية، فضلا عن مطعم بخدمات متكاملة.

توفر القطارات الليلية أسرة فندقية ومرافق ووسائل راحة عالية الجودة؛ تستوعب كحد أقصى 364 مقعدا وسريرا.

وستتمكن القطارات الليلية لاحقا من نقل ما يصل إلى 20 سيارة في 4 عربات مصممة خصيصا لهذا الغرض، حيث يتم التجهيز لإطلاق هذه الخدمة بالتزامن مع تشغيل محطة القريات.

قطار الشمال

يربط بين الرياض والقريات الطول 1215 كلم

يشمل 6 محطات:

الرياض

المجمعة

القصيم

حائل

الجوف

القريات