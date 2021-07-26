لوسيد موتورز تدرج أسهمها في بورصة ناسداك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة لوسيد جروب أمس، عن بدء تداولاتها التجارية في سوق ناسداك جلوبل سيليكت بأسهمها العادية ضمن الفئة «أ» تحت الرمزين الجديدين LCID وLCIDW على التوالي.

واستكملت لوسيد عملية الاندماج التي أعلن عنها في وقت سابق مع شركة تشرشل كابيتال كورب 4 في 23 يوليو 2021، لتطلق الشركة الجديدة أعمالها تحت اسم لوسيد جروب.

وقرعت لوسيد جرس الافتتاح في بورصة ناسداك احتفالا بطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا لدى لوسيد جروب بيتر رولينسون «تتمثل رسالة لوسيد في تصنيع السيارات الكهربائية وأنظمة توليد الطاقة الكهربائية على نطاق واسع من خلال تطوير أكثر التقنيات تقدما. وتمثل سيارة لوسيد أير الجيل التالي في عالم السيارات الكهربائية وترتقي بمعاييره من حيث الراحة التي توفرها في المقصورة الداخلية والمسافة التي تقطعها وكفاءتها وقوتها.

ونعمل بخطى ثابتة لتلبية عمليات التسليم المتوقعة خلال العامين القادمين، ونتطلع إلى إغناء حياة عملائنا حول العالم بأفضل سيارة كهربائية في العالم».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى تشرشل كابيتال كورب 4 قبل اندماج الشركتين مايكل إس كلاين «تمتلك لوسيد أفضل التقنيات الرائدة في القطاع، حيث تحظى منتجاتها بطلب كبير في السوق، وتعمل حاليا على توفير سياراتها المتطورة والمدرة للأرباح لعملائها خلال النصف الثاني من العام الحالي.

ويسرنا دعم تحول لوسيد إلى شركة عامة، حيث نثق بقدرتها على تلبية احتياجات قطاع السيارات بالتزامن مع التوجه المتسارع نحو اعتماد الحلول الكهربائية على مستوى العالم».

وتبدأ الشركة المرحلة الثانية من نموها، حيث تطرح سيارات لوسيد أير في السوق، وتتوسع عملياتها بسرعة لتحقيق هدفها المتمثل بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات المدعومة بتقنية توليد الطاقة الكهربائية الخاصة بها.

وشهدت لوسيد أخيرا أكثر من 11 ألف عملية حجز مدفوعة لاقتناء لوسيد أير، بما فيها جميع سيارات دريم إديشن وجراند تورينج وطرازي تورينج وبيور. وتعمل الشركة حاليا على إنتاج سيارة لوسيد أير في مصنعها في أريزونا، وتجري عليها فحوصات للتحقق من الجودة قبل تسليمها للعملاء.