شكرا لقرائتكم خبر إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وثمنت اللجنة الاهتمام والمشاركة من قبل الشركات والتحالفات المحلية والعالمية في أعمال طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير، مؤكدة استمرارها في طرح مشاريع وفرص جديدة في قطاع البيئة والمياه والزراعة ضمن منظومة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وستستمر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة المحطة والالتزام بتزويد العملاء بالمياه المحلاة والطاقة الكهربائية المولدة من المحطة دون تغيير أو تأخير تماشيا مع توجهات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الأمن المائي بالمملكة، وتقديم الخدمة بمستوى عال من الجودة والكفاءة العالية إضافة إلى تحسين جودة صناعة تحلية المياه في المملكة.
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