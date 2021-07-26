شكرا لقرائتكم خبر غرفة أبهـا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أمس الأول ورشة عمل افتراضية بعنوان «المحاسبة من البداية حتى إعداد القوائم المالية والميزانية» قدمها رئيس قسم المحاسبة بكلية الأعمال بجامعة الملك خالد الدكتور محمد باحاجر. وناقشت ورشة العمل ماهية المحاسبة وأهدافها وفروعها ومبادئها وفروضها وتقسيماتها، وكيفية بناء نظامها وتحديد نشاط الوحدات الاقتصادية والمركز المالي والتدفقات النقدية خلال فترة زمنية محددة إلى جانب العمليات الاقتصادية المصاحبة لها وأنواع الرقابة المالية، وطرق استخدام البيانات والمعلومات المحاسبية، إضافة إلى المفاهيم المحاسبية وعناصر قائمة الدخل والمعادلات المصاحبة لها، وآثار العمليات المالية على المعادلة المحاسبية.



كانت هذه تفاصيل خبر غرفة أبهـا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.