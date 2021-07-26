2310 جولات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ميدانية نفذها فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة خلال إجازة عيد الأضحى لمتابعة تطبيق الاشتراطات وتقيد المنشآت بالإجراءات الاحترازية. وأسفرت الجولات التي شملت محال بيع المواد الغذائية والمجمعات التجارية، ومحطات الوقود، ومحال بيع الذهب والمعادن الثمينة عن رصد 39 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وضبط 39,072 من المنتجات الغذائية المخالفة للاشتراطات، إضافة إلى 6570 منتجا مخالفا للمواصفات القياسية السعودية، حيث جرى التعامل وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية على المنشآت المخالفة.



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