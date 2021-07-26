«الموارد» تتفاهم مع «ساما» لتوطين القطاعات الخاضعة لإشرافه

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ومثل الوزارة في توقيع هذه المذكرة وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد بن محمد الرشودي، فيما مثل البنك المركزي وكيل الرقابة الدكتور فهد الشثري، ومثل صندوق تنمية الموارد البشرية المدير التنفيذي للأعمال فراس أبا الخيل.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون بين الأطراف الثلاثة، بما يضمن اتساق أعمال الوزارة والبنك المركزي السعودي لتوطين جميع القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، ورفع مستوى منسوبي الجهات الخاضعة لإشرافه، والتنسيق فيما يتعلق بالتوطين والتدريب في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي.
وتأتي الاتفاقية ضمن خطط الوزارة لبناء علاقات تكاملية وشراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات، لتحقيق مستهدفات برامج التحول والوطني ورؤية المملكة 2030.
أهداف المذكرة:
- التعاون لتوطين القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي
- رفع مستوى منسوبي الجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي
- التنسيق فيما يتعلق بالتدريب في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي
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