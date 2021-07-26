لجنة مكافحة التستر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التجاري بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة تقيم اليوم ورشة عمل بعنوان «التحديات والحلول المقترحة للقطاعات المتضررة بالتستر التجاري بالمدينة المنورة». وتناقش الورشة أبرز العوامل المسببة للتستر التجاري وآثاره السلبية على النواحي الاقتصادية والنظامية والاجتماعية ومدى استفادة القطاع الخاص من المبادرات الحكومية ذات العلاقة بمعالجة التستر التجاري، وتستعرض أبرز الحلول المقترحة للحد من التستر التجاري مجتمعيا ونظاميا واقتصاديا.



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