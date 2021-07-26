شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تُعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 28.8% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 28.8% من رأس المال، لتصبح 235.941 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن سبب انخفاض الخسائر المتراكمة هو تحويل فائض الاحتياطي النظامي للشركة بقيمة 107.835 مليون ريال.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق، في مايو الماضي، على تحويل فائض الإحتياطي النظامي لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة.

هذا وستقوم الشركة بتطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 30 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 15.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى تأثير جائحة كوفيد 19 وخاصة الإيقاف المؤقت للرحلات التجارية الدولية اعتبارا من منتصف مارس 2020، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.