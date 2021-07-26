شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسمنت ينبع" تُوصي بتوزيع أرباح بـ 197 مليون ريال عن النصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 196.9 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1.25 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية تبلغ 12.5%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم الإستحقاق يوم الخميس الموافق 29 يوليو الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 41.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 37.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية ومخصص الزكاة على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة زيادة كمية المبيعات المحلية ومبيعات التصدير وانخفاض متوسط أسعار البيع.