شكرا لقرائتكم خبر عن "كيان" تتحول للربحية خلال الربع الثاني 2021 للارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض تكاليف التمويل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 781 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 398.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 894.9 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 215.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض في تكاليف التمويل، على الرغم من ارتفاع في متوسط تكلفه اللقيم، وانخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة إيقاف مصنع الأوليفينات لإجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 24 ديسمبر 2020.

وارتفعت الإيرادات إلى 3 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 1.5 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 915 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 493 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 517 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.