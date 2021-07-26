شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق حكومي بالسعودية لتوطين وظائف القطاعات الخاضعة لإشراف البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم مشتركة مع البنك المركزي السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بغرض توطين الوظائف في القطاعات التي يشرف عليها البنك.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون بين الأطراف الثلاثة، بما يضمن اتساق أعمال الوزارة والبنك لتوطين جميع القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي ورفع مستوى منسوبي الجهات الخاضعة لإشرافه.

ويهدف الاتفاق إلى التنسيق فيما يتعلق بالتوطين والتدريب في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتأتي الاتفاقية ضمن خطط الوزارة لبناء علاقات تكاملية وشراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات، لتحقيق مستهدفات برامج التحول والوطني ورؤية المملكة 2030.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، صرح قائلا في أبريل الماضي انه قبل رؤية المملكة 2030 كانت نسبة البطالة 14% والمستهدف خفضها لـ 11% بنهاية هذا العام، وخفضها إلى 7% في عام 2030.