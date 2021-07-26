شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض عد 3 جلسات من الارتفاع و"برنت" أدنى 74 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي.



يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الحكومات حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالة "دلتا" الأشد فتكا والأسرع انتشاراً في بعض الدول.



كانت بيانات شركة "بيكر هيوز" يوم الجمعة قد أظهرت ارتفاع عدد حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو 7 حفارات في الأسبوع الماضي.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 15:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 15:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 71.6 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 72.4 دولار وأقل سعر عند 70.5 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.2% إلى 73.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.5 دولار وأقل سعر عند 72.7 دولار.