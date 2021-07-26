شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع رغم صدور بيانات مخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن الميزان التجاري النيوزلندي سجل فائضا في يونيو/حزيران الماضي بنحو 261 مليار دولار نيوزلندي بينما أشارت توقعات المحللين إلى تحقيق فائض بنحو 297 مليار دولار نيوزلندي.



يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الحكومة النيوزلندية والدول الأخرى حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالة "دلتا" الأشد فتكا والأسرع انتشاراً في بعض الدول.



وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سوف يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الشهري لمناقشة السياسة النقدية ومتابعة تطورات التضخم والنمو والتعافي من الجائحة.



وسوف يبدأ اجتماع الفيدرالي غدا الثلاثاء، ويستمر حتى الأربعاء يعلن بعده قرار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7007، وسجل أعلى سعر عند 0.7011 وأقل سعر عند 0.6948.