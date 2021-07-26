شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تقفز 4% وسط انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين بشكل ملحوظ وسط انحفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ووسط ترقب لقرار السياسة النقدية الأمريكية.



وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سوف يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الشهري لمناقشة السياسة النقدية ومتابعة تطورات التضخم والنمو والتعافي من الجائحة.



وسوف يبدأ اجتماع الفيدرالي غدا الثلاثاء، ويستمر حتى الأربعاء يعلن بعده قرار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وتتأثر أسعار النحاس بشكل كبير باتجاهات النمو والنشاط الاقتصادي عالمياً نظرا لانخراط هذا المعدن في العديد من الصناعات الرئيسية.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 4% إلى 4.57 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 4.58 دولار وأقل سعر عند 4.41 دولار.